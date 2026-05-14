Prefeitura avança nas tratativas para execução da passarela sobre a via férrea e retomada da ciclovia

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, informa que avançaram as tratativas técnicas relacionadas ao projeto da passarela sobre a via férrea, vinculada à execução da ciclovia na Vicinal Moyses Justino da Silva.

No dia 7 de maio de 2026, foi realizada uma reunião por plataforma online entre a equipe técnica de engenharia do Município e representantes técnicos da concessionária Rumo. Durante o encontro, foram discutidos ajustes no projeto inicial da passarela, buscando adequações que atendam às exigências técnicas e às normas vigentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A reunião resultou em avanços importantes para o andamento do projeto. Após análise interna de viabilidade por parte da equipe técnica da concessionária, algumas exigências inicialmente apresentadas foram flexibilizadas, permitindo um progresso significativo nas tratativas para futura liberação da obra.

Diante desse novo cenário, a Prefeitura de Adamantina solicitou a reativação da Ordem de Serviço nº 003/2025, emitida em 23 de setembro de 2025 ao Consórcio Alta Noroeste. A ordem encontrava-se suspensa desde 27 de novembro de 2025, sem início da execução, em razão das tratativas técnicas junto à concessionária ferroviária e ao Fundo de Interesses Difusos (FID).

De acordo com a empresa responsável pela execução, a mobilização para o início da obra está prevista para começar na próxima quarta-feira, dia 19 de maio de 2026, marcando o início das ações preparatórias para retomada dos serviços.

Com a retomada da Ordem de Serviço, a empresa vencedora do processo licitatório poderá iniciar os serviços relacionados à execução da ciclovia, representando mais um passo importante para a melhoria da mobilidade urbana e incentivo à prática esportiva e ao deslocamento seguro da população.

A Administração Municipal ressalta, no entanto, que a execução da passarela sobre a via férrea ainda depende da análise e aprovação formal do projeto alterado pela concessionária Rumo, bem como da posterior aprovação do Fundo de Interesses Difusos (FID), etapas indispensáveis para a liberação definitiva da estrutura.



Por esse motivo, poderá ocorrer um intervalo temporário entre a execução da ciclovia e a construção da passarela, até que todas as aprovações técnicas e institucionais sejam concluídas.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com a responsabilidade técnica, a segurança jurídica, a viabilidade financeira e o cumprimento rigoroso das normas aplicáveis, trabalhando de forma transparente e responsável para garantir uma solução segura, eficiente e plenamente executável para toda a população. (Por: Assessoria)



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