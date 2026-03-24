Vítimas de colisão frontal com 3 mortos e 4 feridos em rodovia vicinal voltavam de festa e seguiam para o trabalho

As vítimas do acidente entre dois carros que bateram de frente, na estrada vicinal que liga Cardoso (SP) e Mira Estrela, na madrugada de domingo (22), estavam voltando de uma festa e seguiam para o trabalho, conforme apurou a TV TEM.
Na colisão, morreram três pessoas. Outras quatro tiveram ferimentos e foram levadas para atendimento médico na região.
Os corpos de Renata Moreira Lima e Rafael Lima de Almeida são velados na capela em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso (SP), onde moravam. O sepultamento está marcado para as 11h desta segunda-feira (23), apurou a TV TEM.