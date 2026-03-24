Polícia investiga morte de caminhoneiro após suposto surto em posto de combustíveis na BR-153

A Polícia Civil de Marília (SP) investiga a morte de um caminhoneiro de 37 anos registrada na tarde deste domingo (22), após ele apresentar um suposto surto em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Transbrasiliana, a BR-153, em Guaimbê (SP).
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais rodoviários federais que fiscalizavam a região foram alertados por outro motorista sobre a presença de um homem em comportamento alterado no pátio de um posto.
Ainda segundo o BO, o caminhoneiro estava agressivo, evasivo e aparentemente sob efeito de entorpecentes, tentando assumir a direção de um caminhão. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele fugiu para uma área de mata próxima.