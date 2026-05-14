Adamantina recebe Sebrae Móvel nesta segunda(18) e terça-feira (19)

Nesta segunda (18) e terça-feira (19), Adamantina recebe o Sebrae Móvel. A unidade ficará estacionada em frente à Câmara Municipal e disponibilizará atendimento das 9h até às 16h.

Os microempreendedores individuais poderão aproveitar a oportunidade para obter auxílio com a declaração do MEI que deve ser entregue até 30 de maio, emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), parcelamento de dívidas e, ainda, obter orientações sobre modelagem de negócios.