Rede Promover Vida e o curso de Psicologia da FAI realizam o evento: “Saúde Mental em Conexão: Fortalecendo Redes, Construindo Cuidados

A Rede Promover Vida, coletivo interinstitucional formado por órgãos públicos, profissionais, graduandos e voluntários de Adamantina e região e o curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina realizarão nos dias 18 e 19 de maio de 2026 o evento: “Saúde Mental em Conexão: Fortalecendo Redes, Construindo Cuidados”, o “15º Encontro por uma Cultura de Paz” e o “10º Simpósio Regional de Prevenção e Posvenção do Suicídio”. A Rede Promover Vida, coletivo interinstitucional formado por órgãos públicos, profissionais, graduandos e voluntários de Adamantina e região e o curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina realizarão nos dias 18 e 19 de maio de 2026 o evento: “Saúde Mental em Conexão: Fortalecendo Redes, Construindo Cuidados”, o “15º Encontro por uma Cultura de Paz” e o “10º Simpósio Regional de Prevenção e Posvenção do Suicídio”.



O evento acontecerá no Centro Universitário de Adamantina – FAI, Campus II, no Auditório Miguel Reale e blocos I e III, reunindo profissionais, estudantes e toda a comunidade para uma ampla programação voltada à promoção da vida, prevenção do suicídio e enfrentamento de outras formas de violência.





A Rede Promover Vida é composta por representantes de diversas instituições e setores da sociedade, incluindo Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação e Cultura, Conselho Tutelar, profissionais da saúde, segurança pública, educação, assistência social e voluntários comprometidos com o fortalecimento das redes de cuidado e acolhimento.



O encontro tem como proposta ampliar o diálogo sobre saúde mental, acolhimento, vínculos sociais, prevenção e construção coletiva de estratégias de cuidado, promovendo espaços de reflexão, formação e conscientização.



A programação contará com palestras, mesas-redondas, oficinas, exposições dialogadas, apresentações culturais, documentários, rodas de conversa e atividades voltadas à promoção da saúde mental e fortalecimento das redes de apoio.





Entre os temas abordados estão:

* prevenção e posvenção do suicídio;

* cuidados em saúde mental;

* violência autoprovocada;

* impactos das mídias sociais no desenvolvimento de crianças e adolescentes;

* letramento racial e saúde mental;

* arte e cuidado terapêutico;

* comunicação e vínculos;

* acolhimento emocional;

* autonomia e inclusão;

* saúde mental no trabalho;

* luta antimanicomial e direitos humanos.





A programação será aberta no dia 18 de maio, no período noturno, com apresentações culturais, exibição de documentário e mesa-redonda sobre saúde mental e atenção psicossocial.



Já no dia 19 de maio, as atividades acontecerão nos períodos da manhã, tarde e noite, com palestras técnicas, oficinas temáticas e atividades culturais integradas.



As oficinas da tarde do dia 19 possuem vagas limitadas e exigem inscrição prévia por meio do link:



https://forms.gle/ WmfWrQNryWatBBPJ9



O mesmo formulário também poderá ser utilizado para confirmação de participação nos demais períodos do evento, auxiliando na organização da programação.





A participação é gratuita e aberta ao público. Os participantes receberão certificados mediante presença e leitura de QR Code durante as atividades.



A Administração Municipal destaca a importância da iniciativa como instrumento de fortalecimento das políticas públicas de promoção da vida, saúde mental e cultura de paz, reforçando a integração entre instituições e a construção coletiva de estratégias de cuidado e acolhimento para a população.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 99775-7844 ou pelo e-mail http:// [email protected]