Prefeitura de Adamantina disponibiliza Taxa de Licença para Comércio Ambulante em formato digital

A Prefeitura do Município de Adamantina, por meio da Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária, informa que foi realizado o lançamento da Taxa de Licença referente à atividade de Comércio Ambulante, exercício 2026, em formato digital.
A iniciativa integra as ações do programa “Sem Papel”, implantado pelo município com o objetivo de modernizar os serviços públicos, ampliar a eficiência administrativa, reduzir custos operacionais e contribuir para a sustentabilidade ambiental.
A iniciativa integra as ações do programa “Sem Papel”, implantado pelo município com o objetivo de modernizar os serviços públicos, ampliar a eficiência administrativa, reduzir custos operacionais e contribuir para a sustentabilidade ambiental.
As guias com vencimento a partir de 20 de julho de 2026 já estão disponíveis em formato digital no Portal do Cidadão, acessível por meio do site oficial da Prefeitura de Adamantina: http://www.
Os contribuintes também podem obter atendimento presencialmente junto ao Departamento de Tributação, localizado no 2º andar do Paço Municipal, na Rua Osvaldo Cruz, nº 262, Centro.
A Administração Municipal orienta os contribuintes a acompanharem regularmente os vencimentos por meio do Portal do Cidadão, evitando a incidência de juros e encargos decorrentes de atraso no pagamento.
A Prefeitura de Adamantina reforça que a digitalização dos serviços públicos representa mais um avanço na modernização administrativa, proporcionando mais praticidade, agilidade e comodidade aos cidadãos, além de contribuir para a redução do uso de papel e fortalecimento das ações sustentáveis no município.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA