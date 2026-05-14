Prefeitura de Adamantina disponibiliza Taxa de Licença para Comércio Ambulante em formato digital

A iniciativa integra as ações do programa “Sem Papel”, implantado pelo município com o objetivo de modernizar os serviços públicos, ampliar a eficiência administrativa, reduzir custos operacionais e contribuir para a sustentabilidade ambiental.

Os contribuintes também podem obter atendimento presencialmente junto ao Departamento de Tributação, localizado no 2º andar do Paço Municipal, na Rua Osvaldo Cruz, nº 262, Centro.

A Administração Municipal orienta os contribuintes a acompanharem regularmente os vencimentos por meio do Portal do Cidadão, evitando a incidência de juros e encargos decorrentes de atraso no pagamento.

A Prefeitura de Adamantina reforça que a digitalização dos serviços públicos representa mais um avanço na modernização administrativa, proporcionando mais praticidade, agilidade e comodidade aos cidadãos, além de contribuir para a redução do uso de papel e fortalecimento das ações sustentáveis no município.