Prefeitura de Adamantina e DETRAN-SP realizam mobilização educativa do Maio Amarelo no centro da cidade

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), em parceria com o DETRAN-SP, realizou na manhã desta quinta-feira, 14 de maio, a primeira ação educativa da campanha Maio Amarelo 2026. A atividade aconteceu das 9h às 11h, na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Duque de Caxias, com foco especial na orientação e conscientização de motociclistas. A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), em parceria com o DETRAN-SP, realizou na manhã desta quinta-feira, 14 de maio, a primeira ação educativa da campanha Maio Amarelo 2026. A atividade aconteceu das 9h às 11h, na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Duque de Caxias, com foco especial na orientação e conscientização de motociclistas.



A mobilização contou com a participação de agentes do DETRAN-SP, Polícia Militar, SEST/SENAT, Departamento Municipal de Trânsito e de uma empresa concessionária de motocicletas do município.





O local escolhido para a ação ficou marcado por um grave acidente ocorrido no dia 17 de abril de 2026, envolvendo duas motocicletas, que deixou três pessoas feridas. Uma das vítimas faleceu ontem (quarta-feira).



Durante a blitz educativa, os motociclistas receberam orientações sobre segurança no trânsito, principalmente relacionadas ao uso correto do capacete, tanto por pilotos quanto passageiros. As equipes reforçaram a importância do afivelamento adequado, da utilização correta das viseiras e da fixação segura do equipamento, medidas simples, mas fundamentais para preservação da vida.





Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, o Maio Amarelo 2026 busca conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância da empatia, da responsabilidade e do respeito às leis de trânsito.



Durante a ação também foram distribuídos materiais informativos e apresentadas orientações sobre o programa “Mão na Roda”, iniciativa do DETRAN-SP voltada aos profissionais que utilizam motocicletas como instrumento de trabalho.





O programa oferece uma série de benefícios e medidas de apoio aos motociclistas, incluindo emissão gratuita da CNH Digital com EAR (Exerce Atividade Remunerada), cursos especializados gratuitos, exame teórico sem custos e economia significativa no processo de regularização profissional.



Entre os benefícios apresentados está a redução de custos para obtenção da documentação necessária para atuação profissional, além da já existente isenção de IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas.



Mais informações sobre o programa podem ser acessadas em:

Programa Mão na Roda – DETRAN-SP /

https://detran.sp.gov.br/ maonaroda/





A Administração Municipal destaca a preocupação constante com a construção de um trânsito mais seguro para toda a população, especialmente diante do aumento do número de motocicletas em circulação e da maior vulnerabilidade dos motociclistas em acidentes.



Por isso, as ações educativas desenvolvidas durante o Maio Amarelo terão atenção especial à conscientização sobre direção defensiva, uso correto dos equipamentos de segurança e respeito às normas de trânsito.



A programação da campanha Maio Amarelo 2026 em Adamantina terá continuidade nos próximos dias.





No dia 25 de maio, das 9h às 11h, será realizada uma ação educativa na Rua Deputado Sales Filho, próximo à Caixa Econômica Federal, voltada ao público em geral, incluindo motoristas e pedestres.



Já no dia 28 de maio, às 8h, acontecerá uma palestra no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal, direcionada a motoristas profissionais, servidores públicos e demais interessados, abordando temas relacionados à conscientização, prevenção e responsabilidade no trânsito.



A Prefeitura de Adamantina reforça que o Maio Amarelo representa um importante movimento de conscientização coletiva, promovendo ações voltadas à preservação da vida e ao fortalecimento de uma cultura de paz e responsabilidade no trânsito.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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