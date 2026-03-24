Morre em acidente de carro prefeito e primeira dama de Vista Alegre do Alto

Morreram em um acidente de carro, na noite desta segunda-feira (23) em uma rodovia de Taquaritinga (SP), o prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antonio Rozani (PODE), de 65 anos, e a esposa dele, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, de 61 anos.
Além deles, estava no veículo a secretária de Desenvolvimento Social de Vista Alegre do Alto, Rita Rozani, de 56 anos, que ficou ferida. Os três voltavam de uma reunião com o governo estadual, na capital paulista.
O acidente ocorreu na altura do Km 9 da Rodovia Engenheiro Thyrso Micali (SP-319), por volta de 22h35, quando o carro bateu na traseira de um caminhão carregado com amendoim.