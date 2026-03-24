Morre em acidente de carro prefeito e primeira dama de Vista Alegre do Alto

Diariamente, trabalhavam em prol do seu povo, sempre em busca de melhorias e conquistas para Vista Alegre do Alto. Inclusive, estavam em mais uma viagem a trabalho, levando consigo o compromisso de trazer novos avanços para a cidade que tanto amavam, quando, infelizmente, o casal foi vítima um acidente automobilístico que resultou em suas partidas.