Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas após acidente em rodovia

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo dois carros na rodovia SP-79, entre Tapiraí e Piedade (SP), na tarde desta segunda-feira (23).
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária Sorocabana, a batida ocorreu no quilômetro 131 da Rodovia Raimundo Antunes Soares. Os veículos colidiram de frente, mas a dinâmica do acidente ainda será apurada.
Conforme apurado pelo g1, além do óbito e dos feridos em estado grave, outras três pessoas sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento. As vítimas graves foram socorridas, sendo uma delas removida pelo helicóptero Águia ao Hospital Regional de Sorocaba “Adib Domingos Jatene”, e a outra encaminhada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).