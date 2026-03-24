Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas após acidente em rodovia

Conforme apurado pelo g1, além do óbito e dos feridos em estado grave, outras três pessoas sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento. As vítimas graves foram socorridas, sendo uma delas removida pelo helicóptero Águia ao Hospital Regional de Sorocaba “Adib Domingos Jatene”, e a outra encaminhada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).