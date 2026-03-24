Adamantina perde Alexandre Borsuk após luta contra o câncer

Faleceu na tarde desta terça-feira (24), em Barretos, o adamantinense Alexandre Borsuk, que enfrentava uma intensa batalha contra o câncer desde maio do ano passado. A notícia gerou comoção em Adamantina, onde familiares, amigos e a comunidade acompanharam de perto sua trajetória marcada por esperança e mobilização solidária.

Nos últimos meses, Alexandre esteve no centro de uma campanha de arrecadação que buscava reunir R$ 180 mil para custear três doses de uma medicação de terapia-alvo, considerada essencial para o controle da doença e manutenção da qualidade de vida. Cada dose tinha o custo de R$ 60 mil, valor inviável para a família sem o apoio da população.



A mobilização ganhou força após o próprio Alexandre já ter sido beneficiado por uma campanha anterior, que possibilitou o início do tratamento e trouxe melhora significativa em seu quadro clínico. No entanto, com o avanço da doença, ele precisou de novas internações, incluindo atendimento no Hospital de Amor de Barretos, onde médicos indicaram a retomada da terapia-alvo após tentativas com imunoterapia não apresentarem os resultados esperados.



Para garantir a continuidade do tratamento, familiares chegaram a recorrer a empréstimos e ajuda de pessoas próximas, conseguindo viabilizar ao menos uma das doses. Apesar dos esforços, o quadro clínico permaneceu delicado. A retomada da terapia não trouxe regressão da doença, mas chegou a estabilizar temporariamente a condição de saúde.

A Justiça Federal julgou improcedente o pedido que buscava no Poder Judiciário decisão para o fornecimento gratuito, negando medicamentos de alto custo para tratamento de câncer. A decisão foi proferida em 11 de março pela Justiça Federal da 3ª Região.

A história de Alexandre ficou marcada pela luta, pela união da comunidade e pela solidariedade demonstrada durante todo o processo. Seu falecimento deixa um sentimento de tristeza, mas também o exemplo de uma mobilização que buscou, até o fim, oferecer esperança e qualidade de vida.

Mais informações sobre o velório e sepultamento nas próximas horas. (Por: Redação)



