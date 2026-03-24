Dono de garagem de veículos suspeito de aplicar golpes em Rio Preto é preso após polícia investigar rota de fuga

O dono de uma garagem de veículos de São José do Rio Preto (SP), suspeito de aplicar golpes em mais de 100 clientes, com fraudes em compra e venda de veículos, foi preso na segunda-feira (23) em Goiânia (GO), a mais de 500 quilômetros de distância. O prejuízo para as vítimas chega a R$ 3 milhões.
Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva contra Rodrigo Junior Veronezi foi cumprido após a investigação identificar a rota de fuga do criminoso, que deixou o estado de São Paulo, passou pelo Mato Grosso e chegou a Goiás.
A prisão do empresário ocorreu em operação conjunta do 3º Distrito Policial de Rio Preto com as Polícias Militares de Goiás e do Mato Grosso.
Conforme apontam as investigações da Polícia Civil de Rio Preto, Veronezi financiava veículos sem autorização dos proprietários e falsificava assinaturas em cartório para transferir os carros de forma irregular. Ele vendia os automóveis, mas não repassava o valor aos donos.
Já os compradores não conseguiam transferir a documentação dos carros, pois os antigos donos não recebiam o pagamento.
De acordo com o delegado que comanda as investigações, Jonathan Marcondes, mais de 100 pessoas foram enganadas pelo empresário e procuraram a delegacia para registro do boletim de ocorrência, com prejuízo milionário.