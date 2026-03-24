Dono de garagem de veículos suspeito de aplicar golpes em Rio Preto é preso após polícia investigar rota de fuga

O dono de uma garagem de veículos de São José do Rio Preto (SP), suspeito de aplicar golpes em mais de 100 clientes, com fraudes em compra e venda de veículos, foi preso na segunda-feira (23) em Goiânia (GO), a mais de 500 quilômetros de distância. O prejuízo para as vítimas chega a R$ 3 milhões.