Visita à EE Helen Keller destaca verba de R$ 400 mil para melhorias na escola

No último dia 6 de março, o vereador Hélio José dos Santos esteve em visita à Escola Estadual Helen Keller, em Adamantina, acompanhado do professor Emerson Benitez, assessor parlamentar da deputada estadual Letícia Aguiar.

A comitiva foi recebida pela diretora Eunice Ramos e pelos professores Everton Santos e Tiago Rafael, que apresentaram a estrutura da unidade e dialogaram sobre as necessidades e projetos da escola.

Logo na chegada, alunos prepararam uma recepção especial e exibiram um cartaz de agradecimento à deputada Letícia Aguiar pela liberação de R$ 400 mil em recursos, destinados a melhorias na escola previstas para o ano de 2025. O investimento foi conquistado após solicitação apresentada pelos vereadores Hélio José dos Santos e Rogério Sacoman “Macarrão”, com apoio do professor Emerson Benitez junto ao gabinete da parlamentar.

Durante a visita, os representantes puderam acompanhar de perto a realidade da escola e ouvir da direção novas demandas voltadas à melhoria das condições de ensino e da infraestrutura da unidade.

Segundo o vereador Hélio, a conquista do recurso representa um avanço importante para a educação no município.

“Ver esse recurso se transformar em melhorias na estrutura da escola e em melhores condições para alunos e professores reforça que vale a pena lutar pela educação. Durante a visita, também ouvimos novas demandas da direção da escola”, destacou.

O parlamentar também reforçou que o trabalho de articulação política continuará em busca de novos investimentos para o setor educacional.

“Assumimos o compromisso de continuar trabalhando junto à deputada Letícia Aguiar para buscar novos recursos e garantir ainda mais avanços para a educação em Adamantina”, finalizou.

A visita reforçou a parceria entre representantes do legislativo municipal, assessoria parlamentar e comunidade escolar, com o objetivo de fortalecer a estrutura educacional e proporcionar melhores condições de aprendizado para os estudantes da rede pública.

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