ADNAP agradece deputado Ricardo Salles por destinação de emenda de R$ 300 mil ao IAMA

A ADNAP – Associação Direita da Nova Alta Paulista divulgou em suas redes sociais um vídeo de agradecimento ao deputado federal Ricardo Salles pela destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil ao Instituto de Amparo ao Menor de Adamantina (IAMA). O recurso representa um marco histórico para a entidade, sendo o maior valor já recebido pela instituição desde sua fundação.

De acordo com a associação, a conquista do recurso foi resultado de um pedido realizado pelo então presidente do instituto, Manfrinato, contando com o apoio e articulação da ADNAP junto ao parlamentar. A iniciativa demonstra a união de esforços entre representantes da sociedade civil e lideranças políticas para fortalecer projetos sociais voltados à infância no município.

O valor destinado deverá contribuir diretamente para ampliar e fortalecer as atividades desenvolvidas pelo IAMA, entidade reconhecida em Adamantina pelo trabalho social realizado com crianças e famílias. Atualmente, o instituto atende crianças, com idades entre 4 e 12 anos, oferecendo acompanhamento, cuidado, atividades educativas e suporte no desenvolvimento social e pessoal.

Segundo a presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, a emenda representa um importante avanço para a continuidade e expansão do trabalho realizado pela instituição.

“Deputado Ricardo Salles, nossa gratidão pelo compromisso e atenção com Adamantina e com as nossas crianças”, destacou Vilma Guelsi no vídeo publicado pela entidade.

A expectativa é de que o investimento permita melhorias estruturais, aquisição de materiais e fortalecimento das ações voltadas às crianças atendidas, garantindo mais qualidade no atendimento e novas oportunidades de desenvolvimento para os participantes do projeto.

O reconhecimento público da ADNAP reforça a importância da parceria entre organizações da sociedade civil e representantes políticos para viabilizar recursos que impactem positivamente projetos sociais e a comunidade local.

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