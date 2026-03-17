Pai Nosso Lar inaugura novo espaço de atendimento em psiquiatria

Pai Nosso Lar realiza na próxima sexta-feira, dia 20 de março de 2026, às 10h, em suas dependências, em Adamantina, a cerimônia de inauguração do novo espaço de atendimento em psiquiatria.

A nova estrutura passa a atender munícipes que anteriormente realizavam acompanhamento psiquiátrico no Centro Integrado de Saúde (CIS) e nas Unidades de Saúde do município.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina e o Centro Universitário de Adamantina (FAI), buscando ampliar o acesso aos serviços especializados, além de estruturar mais um cenário de prática para o internato do curso de Medicina, contribuindo para a formação acadêmica e para a melhoria da qualidade assistencial oferecida à comunidade.

A inauguração marca a ampliação e modernização da estrutura destinada ao atendimento psiquiátrico, reforçando o atendimento humanizado e fortalecendo a rede pública de saúde mental do município.

Lançamento de livro

Durante o evento também será realizado o lançamento do livro “Além das Sentenças”, de autoria da juíza da Comarca de Adamantina, Ruth Duarte Menegatti, madrinha emérita da instituição. A obra registra a trajetória de transformação do PAI Nosso Lar e destaca a missão desenvolvida pela entidade ao longo de sua história.

A inauguração integra o processo de revitalização e investimentos estruturais que a instituição vem recebendo, fortalecendo seu papel como referência regional no atendimento em saúde mental.

Sobre o PAI Nosso Lar

O PAI Nosso Lar é uma instituição filantrópica que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e presta assistência na área de saúde mental para diversos municípios da região.

A instituição teve origem em 1969, em Adamantina, quando foi fundada a Associação Filantrópica Espírita de Adamantina (AFEA) por um grupo de moradores da cidade, com o objetivo de criar uma entidade voltada ao atendimento de pessoas com transtornos mentais e dependência química.

Em 1980, a entidade iniciou oficialmente os atendimentos com internações temporárias para tratamentos psiquiátricos e de dependência química, ampliando gradativamente suas atividades ao longo dos anos.

Atualmente, o PAI Nosso Lar é referência para 62 municípios da área da Diretoria Regional de Saúde (DRS IX – Marília) – RRAS 10, atendendo pacientes adultos de ambos os sexos. A instituição conta com 85 leitos, todos conveniados ao SUS, além de equipe multiprofissional composta por médicos, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde.

A clínica também dispõe de estrutura completa de apoio hospitalar, incluindo serviços de alojamento, alimentação, lavanderia, limpeza e suporte logístico, atendendo às exigências dos órgãos reguladores municipais, estaduais e federais.

Nos últimos anos, a instituição tem passado por um processo de reestruturação e modernização de sua metodologia de trabalho, reforçando o atendimento humanizado e as abordagens interdisciplinares voltadas à reintegração social dos pacientes.

Missão

Oferecer acolhimento e serviços de excelência com humanização, por meio de equipe multiprofissional qualificada, promovendo geração de conhecimento, qualidade de vida e responsabilidade social.

Visão

Tornar-se referência estadual em saúde, assistência social e educação, consolidando-se pela excelência no atendimento e promoção da qualidade de vida.

Valores

Cooperação, equidade, humanização, solidariedade, espiritualidade, empatia, comprometimento, competência, inovação, ética, respeito, liberdade, igualdade, fraternidade, responsabilidade, transparência e união.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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