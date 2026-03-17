SAdamantina recebe Startup Day com palestras sobre inovação, inteligência artificial e empreendedorismo

Adamantina recebe no dia 21 de março, a partir das 9h, mais uma edição do Startup Day 2026, evento voltado ao incentivo ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de startups. A programação será realizada no auditório do Centro Universitário de Adamantina (FAI).

Palestra

Entre os destaques do evento está a palestra “Do Interior ao Espaço: A Jornada da Inspectral, uma Startup Deep Tech de IA e Satélites”, que será apresentada por Alisson do Carmo, CEO e fundador da Inspectral.

A startup nasceu a partir de pesquisas científicas e desenvolve soluções tecnológicas voltadas ao agronegócio e ao monitoramento ambiental, utilizando imagens de satélites, drones e algoritmos de machine learning para gerar análises estratégicas e precisas.

Roda de conversa sobre Inteligência Artificial

Outro momento da programação será a roda de conversa “IA na Ideação: Superando o Bloqueio Criativo”, que reunirá especialistas e empreendedores para discutir o uso da inteligência artificial no desenvolvimento de ideias e projetos inovadores.

Participam da atividade:

Alessandra Ruchet, gestora de programas do Sebrae for Startups, que atua conectando empreendedores a ferramentas, mentorias e oportunidades dentro do ecossistema de inovação.

Cesar Augusto, sócio da TecSeg – Soluções em Tecnologia, vice-presidente do Fórum Multiplic, fórum permanente de desenvolvimento econômico e social de Osvaldo Cruz, além de auxiliar docente do Centro Paula Souza na Etec Amim Jundi.

O Startup Day é uma iniciativa de incentivo ao empreendedorismo inovador, promovendo troca de experiências, networking e acesso a conhecimentos sobre tecnologia, startups e novos modelos de negócios.

21 de março

09h00

Auditório da Centro Universitário de Adamantina (FAI)

Os interessados podem garantir participação pelo link:

https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-adamantina/3293481

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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