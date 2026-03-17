Prefeitura abre licitação para construção de campo society no Parque Caldeira em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina iniciou nesta segunda-feira (16) o processo de recebimento de propostas de empresas interessadas na construção de um campo de futebol society no Parque Caldeira. A obra tem valor estimado em R$ 477.516,88 e integra as ações do município voltadas à ampliação de espaços de lazer e prática esportiva.

O procedimento licitatório ocorrerá na modalidade concorrência eletrônica, adotando como critério de seleção o menor preço unitário. As empresas interessadas poderão encaminhar suas propostas até às 8h30 do dia 24 de abril, prazo limite estabelecido no edital.

Do total previsto para investimento, R$ 382 mil serão provenientes de repasse do governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal. Já a contrapartida da Prefeitura será de R$ 95.516,88, completando o valor necessário para execução da obra.

O projeto técnico, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, prevê a implantação de 1.080 metros quadrados de grama sintética no novo campo. Além da área esportiva, o plano contempla a construção de base em concreto armado e intervenções voltadas à acessibilidade, com implantação de calçadas e instalação de piso podotátil direcional e de alerta no entorno.

O equipamento esportivo será construído na esquina da rua Turquesa com a alameda Padre Nóbrega, área localizada dentro do Parque Caldeira.

Conforme definido no edital, a empresa vencedora da licitação terá prazo de três meses para concluir integralmente a obra, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

Segundo o Estudo Técnico Preliminar anexado ao processo, a iniciativa se justifica pela grande utilização do Parque Caldeira por moradores de diferentes faixas etárias. A administração municipal avalia que a implantação do campo society contribuirá para qualificar os espaços públicos de lazer, além de estimular a prática de atividades físicas e fortalecer a inclusão social no município.

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