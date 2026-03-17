Por intermediação da ADNAP, deputada federal Adriana Ventura destina R$ 6,200 milhões para municípios da região

A ADNAP – Associação Direita da Nova Alta Paulista informou e agradeceu à Deputada Federal Adriana Ventura pela expressiva destinação de recursos para diversos municípios da região.

De acordo com a ADNAP, por meio da articulação política Associação, junto à deputada, estão sendo destinados mais de R$ 6.200.000,00 para a Nova Alta Paulista. “Um investimento de grande importância, que chega para fortalecer os municípios e contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida da nossa população.

Esse resultado demonstra que o diálogo, a união das lideranças locais e o trabalho sério de articulação política geram conquistas concretas para a nossa região”, ressaltou a presidente da ADNAP Vilma Guelsi.

Confira as verbas enviadas para os municípios da região:

ADAMANTINA: R$ 600 mil para Saúde – Aquisição de Equipamentos; R$ 500 mil para a Saúde – Aquisição de 3 veiculos Spin; R$ 860 mil para Saude – Zera Fila de Exames; R$ 950 mil para Saude – Telesaúde; R$ 300 mil para a Saúde; R$ 500 mil Saúde

DRACENA: R$ 600 mil para Saúde; R$ 300 mil para Saude – Consultas e Exames; R$ 100 mil – Assistência Custeio para Casa dos Velhos

RINÓPOLIS: R$ 950 mil para a Saúde e Educação.

JUNQUEIRÓPOLIS: R$ 180 mil para Saúde – Aquisição de veiculo

PARAPUÃ: R$ 200 mil para a Saúde

TUPÃ: R$ 170 mil para a Saúde – Aquisição de veiculo

“A ADNAP reafirma seu compromisso de seguir trabalhando com responsabilidade, diálogo e articulação, levando as demandas dos municípios da Nova Alta Paulista aos nossos representantes e buscando cada vez mais conquistas para a região”, finaliza Vilma Guelsi.

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