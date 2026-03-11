Trio é detido após furto de botijões de gás em residência no Jardim Brasil, em Adamantina

A Polícia Militar deteve três indivíduos envolvidos no furto de botijões de gás ocorrido durante a madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Jardim Brasil, em Adamantina.

De acordo com a PM, equipes receberam informações de que os suspeitos estariam pela Rua Pernambuco, próximo ao número 500. Durante diligências, os policiais abordaram dois deles em frente ao número 510 da via. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém os dois confessaram ter furtado três botijões de gás de uma residência durante a madrugada.

Os envolvidos indicaram ainda que os botijões estavam escondidos em um pasto nas proximidades do cruzamento das ruas Bahia e Pernambuco. No local apontado, os policiais localizaram os três botijões, confirmando o furto.

Durante a entrevista, os abordados também relataram a participação de um terceiro envolvido, que estaria em sua residência na Avenida Ipiranga, na Vila Jamil. As equipes foram até o endereço e, com autorização da avó do adolescente, localizaram o suspeito dentro do imóvel.