Adamantina recebe Startup Day 2026 com foco em empreendedorismo e inovação

Adamantina será sede, no dia 21 de março de 2026, do Startup Day 2026, evento voltado a pessoas que possuem uma ideia de negócio, já atuam com startups ou têm interesse em empreendedorismo e inovação. A iniciativa é idealizada pelo Sebrae, por meio do programa Sebrae Startups, e ocorre simultaneamente em diversas cidades do país.

O evento tem como objetivo reunir o ecossistema de inovação em uma programação que contará com palestras e painéis conduzidos por profissionais e especialistas nas áreas de empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento de negócios.

Na edição realizada em março de 2025, o Startup Day 2025 ocorreu em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com atividades em 253 municípios e a participação de mais de 30 mil pessoas em todo o país.

Em Adamantina, a programação acontecerá no Campus II do Centro Universitário de Adamantina (FAI) e será uma oportunidade para estudantes, empreendedores e profissionais ampliarem conhecimentos, trocarem experiências e conhecerem iniciativas voltadas ao desenvolvimento de startups.

Programação

08h30 – Credenciamento

09h30 – Abertura

10h00 – Palestra (detalhes em breve)

11h00 – Painel (detalhes em breve)

12h30 – Sebrae for Startups

Local

Campus II – FAI – Centro Universitário de Adamantina

Avenida Francisco Bellusci, 1000

Adamantina – SP

21 de março de 2026

Das 9h às 13h

Política do evento

Cancelamentos de inscrições pagas poderão ser solicitados em até 7 dias após a compra, desde que o pedido seja realizado até 48 horas antes do início do evento.

A edição de participantes poderá ser realizada uma única vez, ficando disponível até 24 horas antes do início da programação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



Diretor de Comunicação

Caio Vasques

Jornalista

Natacha Dominato



