Parcela à vista ou primeira prestação vence nesta sexta-feira (13) para 23 bairros de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Fiscalização, informa que o pagamento da parcela à vista ou primeira prestação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para Jardim América, Parque do Sol, Vila Christina, Vila Cicma, Vila Endo, Vila Freitas, Vila Industrial, Vila Jamil de Lima, Vila Jardim e Jardim Ipiranga vence nesta quarta-feira (11).

Até o momento, aproximadamente 50% dos contribuintes já efetuaram o pagamento do IPTU.

Há ainda um vencimento nesta sexta-feira (13) que compreende mais 23 bairros do município e no domingo (15) é a vez dos proprietários de mais 102 bairros. Todas as datas e as regiões da cidade estão disponíveis em www.adamantina.sp.gov.br

O pagamento poderá ser efetuado em todas as agências bancárias bem como nas casas lotéricas e, ainda, pela internet.

O Imposto pode ser pago à vista com desconto de 3% sobre o valor do Imposto Predial (IP) e do Imposto Territorial (IT) até a data do primeiro vencimento. O contribuinte também pode optar pelo pagamento em 10 parcelas.

Retirada do carnê físico

O carnê em formato digital está disponível no site do município desde o início deste ano, mas aqueles que preferirem o documento físico, podem fazer a retirada do mesmo no Paço Municipal de segunda a sexta das 9h até às 17h e no sábado (14), das 9h até às 13h.

A não retirada das guias nos postos de atendimento não isenta o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento tempestivo do IPTU 2026.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

.