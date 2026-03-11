Programa de Aquisiçao de Alimentos (PAA) fortalece agricultura familiar e garante alimentos para entidades em Adamantina

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) tem fortalecido a agricultura familiar e contribuído para a segurança alimentar em Adamantina. Por meio do programa, a prefeitura realiza a compra direta de produtos da agricultura familiar, como hortifrútis, leite e mel, utilizando o sistema de chamamento público.

Em 2025, o investimento total no programa foi de R$ 600 mil. Desse valor, R$ 420 mil foram destinados à aquisição de 112 toneladas de hortifrutis, enquanto R$ 180 mil foram aplicados na compra de 600 quilos de mel e 30.500 litros de leite.

Para 2026, a projeção da Prefeitura de Adamantina é ampliar os investimentos para R$ 700 mil. Desse total, R$ 472 mil serão destinados à compra de 112 toneladas de hortifrutis, e R$ 228 mil para a aquisição de 750 quilos de mel e 34.500 litros de leite.

Os alimentos adquiridos são destinados ao abastecimento de 16 entidades filantrópicas do município (como Casa do Garoto, Santa Casa, Lar dos Velhos), contribuindo para a oferta de produtos frescos e de qualidade na alimentação de quem é atendido.

Além de garantir alimentos para as instituições, o programa também fortalece a economia rural. Atualmente, aproximadamente 80 produtores da agricultura familiar são beneficiados pelo PAA em Adamantina, que encontram no programa uma oportunidade de comercializar sua produção com garantia de compra e preço justo.

A iniciativa contribui para incentivar a produção local, gerar renda no campo e promover o desenvolvimento sustentável no município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.