Prefeitura de Adamantina orienta descarte correto de óleo de cozinha usado, que pode ser trocado por novo na Secretaria de Agricultura

O descarte incorreto do óleo de cozinha pode causar sérios impactos ambientais e problemas nas redes de esgoto. Segundo especialistas, apenas um litro de óleo despejado no ralo da pia é capaz de contaminar até um milhão de litros de água potável, quantidade equivalente ao consumo de uma pessoa durante cerca de 14 anos.

Em Adamantina, os moradores contam com um ponto de coleta para destinar corretamente esse resíduo. O óleo usado pode ser entregue na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, localizada no Conjunto Poliesportivo Walter Menechini. Como incentivo, a cada quatro litros de óleo entregues o morador recebe um litro de óleo novo.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Além da poluição da água, o descarte inadequado provoca acúmulo de gordura nas tubulações, o que pode gerar entupimentos, mau cheiro e a proliferação de pragas urbanas, como ratos, baratas e insetos. A mistura de óleo com restos de alimentos e outros resíduos forma uma massa gordurosa que se fixa nas paredes dos canos e nas caixas de gordura, causando problemas tanto nas residências quanto nas redes públicas de esgoto.

Outro impacto ocorre quando o óleo chega a rios e córregos. Por não se misturar com a água, o resíduo forma uma camada na superfície que impede a troca de oxigênio com a atmosfera. Com a redução do oxigênio dissolvido, peixes, crustáceos e outros organismos aquáticos têm a respiração comprometida, podendo ocorrer morte em larga escala.

No solo

O descarte no solo também traz prejuízos. O óleo pode formar uma camada impermeável que impede a passagem de água e ar, prejudicando a fertilidade da terra e podendo contaminar lençóis freáticos e nascentes.

Em Adamantina, o óleo coletado é retirado semanalmente por uma empresa especializada da cidade de Martinópolis, que realiza o serviço em cerca de 50 municípios da região. Após o processamento, o resíduo é reciclado e transformado em biodiesel, com produção que chega a aproximadamente 30 mil litros por mês.

Um exemplo de participação é do aposentado Rui Gonçalves de Souza, que já entregou 135 litros de óleo usado no ponto de coleta e recebeu 34 litros de óleo novo.

Como descartar corretamente

A orientação é deixar o óleo esfriar após o uso e armazená-lo em garrafas PET bem vedadas. Quando o recipiente estiver cheio, o morador deve levá-lo até o ponto de coleta.

Passo a passo

Esfrie: deixe o óleo esfriar completamente após o uso.

Coe: utilize funil e coador para evitar resíduos de alimentos.

Armazene: coloque o óleo em garrafas PET.

Vede: feche bem o recipiente para evitar vazamentos e odores.

Descarte: leve a garrafa até a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, no Conjunto Poliesportivo Walter Menechini.

A iniciativa contribui para a preservação ambiental e permite transformar um resíduo doméstico em matéria-prima para novos produtos

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

.