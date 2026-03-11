Prefeitura de Adamantina firma termo de colaboração com o IAMA no valor de R$ 300 mil

A Prefeitura de Adamantina firmou um termo de colaboração com o IAMA – Instituto de Amparo ao Menor de Adamantina, no valor de R$ 300 mil, recurso destinado ao fortalecimento das atividades desenvolvidas pela entidade.

O repasse é proveniente de emenda parlamentar do Deputado Federal Ricardo Salles (Partido Novo), destinada à área da Assistência Social. A conquista do recurso ocorreu a partir de solicitação apresentada pelos representantes do IAMA, com articulação da ADNAP – Associação Direita da Nova Alta Paulista, por meio de sua presidente, Vilma Guelsi Alcântara, e apoio da Prefeitura de Adamantina.

O IAMA atende atualmente cerca de 90 crianças, com idades entre 4 e 12 anos, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que oferece atividades voltadas ao desenvolvimento social, educacional e comunitário.

De acordo com a entidade, o recurso contribuirá para fortalecer e aprimorar o espaço de referência destinado ao convívio em grupo, comunitário e social, promovendo ações que estimulem o desenvolvimento infantil por meio de relações de afetividade, solidariedade e respeito.

Os recursos também serão utilizados para custeio das atividades desenvolvidas pela instituição, garantindo melhores condições para a continuidade e ampliação dos serviços prestados às crianças atendidas.

A parceria entre o poder público e a entidade reforça o compromisso com políticas públicas voltadas à proteção social, ao desenvolvimento infantil e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, evidenciando a importância da união entre sociedade civil, entidades e representantes políticos na construção de uma comunidade mais justa e acolhedora.

