Fatec Adamantina abre inscrições para contratação temporária de docentes em três disciplinas

O Centro Paula Souza (CPS) abriu nesta terça-feira, 10, as inscrições para três Processos Seletivos Simplificados (PSSs) destinados à contratação temporária de docentes para disciplinas específicas dos cursos tecnológicos de Ensino Superior da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Adamantina.

Os interessados têm até as 23h59 do dia 24 de março, uma terça-feira, para se inscrever, exclusivamente pela internet. Conforme os editais, o processo seletivo não contará com prova, sendo realizado apenas por meio da análise do Memorial Circunstanciado, de caráter classificatório.

De acordo com o CPS, o valor da hora-aula é de R$ 37,99, acrescido de 50% referente à hora-atividade. A carga horária mensal poderá variar conforme as normas internas da instituição que regulam a atribuição de aulas, respeitando o limite máximo de 200 horas mensais.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de um ano, contado a partir da publicação da homologação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE), podendo ser prorrogado por igual período, a critério da coordenação da unidade de ensino.

Oportunidades

Ao todo, são três editais com vagas para disciplinas diferentes. O Edital 291/01/2026 é referente à disciplina “Gestão de Qualidade em Serviços”, ligada à área de Gestão e Administração / Produção e Processos de Fabricação, do curso de Gestão Comercial. As inscrições podem ser feitas pelo link https://tinyurl.com/y46de8s3.

O Edital 291/02/2026 diz respeito à disciplina de “Pesquisa Operacional”, relacionada à área de Estatística / Gestão e Administração / Matemática / Produção e Processos de Fabricação, do curso de Logística (AMS). Inscrições pelo link https://tinyurl.com/msfzzebt.

Já o Edital 291/03/2026 trata da disciplina de “Estatística Indutiva”, vinculada à área de Estatística / Matemática, do curso de Ciência de Dados. As inscrições serão recebidas pelo link https://tinyurl.com/2uvs2ew6.

Requisitos

De forma geral, os editais exigem que o candidato possua graduação e titulação em mestrado ou doutorado em área compatível com a disciplina, além de experiência profissional mínima de três anos após a obtenção do grau acadêmico ou da titulação.

Também podem participar profissionais graduados na área da disciplina com especialização em nível de pós-graduação, desde que comprovem experiência profissional relevante de pelo menos cinco anos após a graduação.

Mais informações e detalhes completos sobre cada disciplina estão disponíveis nos respectivos editais publicados pelo Centro Paula Souza e que podem ser acessados em fatecadamantina.cps.sp.gov.br/processo-seletivo-simplificado.

Por Assessoria de Imprensa

.