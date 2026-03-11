Santa Casa de Adamantina inicia venda de convites para o Leilão de Gado 2026

Dia 12 de abril (domingo) é a data escolhida pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus para realizar a edição deste ano do Leilão de Gado da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, que tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção e melhoria dos serviços prestados no atendimento de milhares de pacientes do município e das cidades vizinhas.

O primeiro evento deste tipo em 2026 está marcado para começar às 11h, no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’.

Além dos animais e prendas leiloados, terá o almoço com um delicioso cardápio e haverá completo serviço de bar.

O convite custa R$ 70,00 e poderá ser adquirido na recepção da própria Santa Casa ou com os colaboradores e voluntários.

“A instituição desempenha um papel crucial na comunidade, oferecendo atendimento médico de qualidade e acessível para todos. Com uma equipe dedicada de profissionais de saúde, o hospital é um ponto de referência no atendimento de urgência e emergência, além de oferecer diversos serviços especializados”, ressalta o diretor administrativo Renato Sobral.

Os interessados em fazer doações de animais, brindes, prendas e até mesmo quantia em dinheiro, ou obter outras informações sobre o Leilão, podem entrar em contato no telefone do hospital adamantinense (18) 3502 2200.

Por Ass. Comunicação

.