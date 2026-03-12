Comércio de Adamantina fará “Bota Fora” para marcar a Semana do Consumidor

Ao participar do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional segunda-feira passada, o presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) em Adamantina, Sergio Vanderlei falou sobre o “Bota Fora” que será realizado pelo comércio local para marcar a Semana do Consumidor, que ocorre neste mês uma vez que 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor no Brasil.

“Todo final de ano é feita uma pesquisa, na qual definimos, por indicação dos empresários, qual a melhor data para desenvolver o Bota Fora, que é uma campanha de promoções com preços que podem ter até 80% de desconto para queima de estoque. E eles entenderam ser melhor fazermos neste mês, pós-Carnaval e mudança de estações”, explicou.

A campanha começa no dia 16 e termina em 20 de março. O objetivo, segundo o presidente, é envolver todo o comércio. As lojas participantes estarão identificadas com cartazes e bandeirolas.

“É mais uma ação que visa apoiar e ajudar os comerciantes a venderem, principalmente aqueles produtos que estão em estoque, transformando-os de despesa parada em receita real. Mas também, visa oferecer oportunidade aos consumidores de comprarem produtos com valores muito mais baixos e em maior quantidade. Ou seja, todos ganham”, completou Sergio.

