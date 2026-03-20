Servidores da Prefeitura de Adamantina participam de treinamento sobre prevenção e combate a incêndios

O objetivo da ação foi possibilitar que os participantes aprendessem a manusear os equipamentos de combate a incêndio a fim de realizar o primeiro combate diante de uma ocorrência.

O treinamento foi conduzido pelo sargento PM Valente que explicou para os participantes que a prevenção é tão importante quanto saber agir de forma correta no momento em que eles ocorrem.

Os participantes ainda aprenderam as diferenças entre os tipos de incêndio bem como os métodos de extinção e, ainda, gás são os agentes que podem ser usados para que o fogo seja extinto.