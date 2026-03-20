Delegada alerta sobre riscos do Bullying e Cyberbullying em palestra na Escola Estadual Helen Keller

Por: Everton Santos

Palestra foi realizada na manhã desta quinta-feira na Sala de Vídeo da unidade com estudantes de 11 a 13 anos

A delegada titular do Núcleo Especial Criminal (Necrin) da Delegacia Seccional de Adamantina, dra. Laíza Rigatto, realizou na manhã desta quinta-feira, 19, uma palestra na Escola Estadual Helen Keller, em Adamantina. Com o tema Bullying e Cyberbullying, a ação foi direcionada a estudantes dos 6⁰ e 7⁰ anos do ensino fundamental II.



A delegada foi recepcionada pelos integrantes de Grêmio Escolar alunos acolhedores, representantes da gestão da unidade, pelo supervisor de ensino, Wilson José de Souza, e professora especialista em currículo, Andréia Franzo.

A palestra teve como objetivo conscientizar os alunos sobre os riscos e consequências do bullying e cyberbullying, além de promover a importância do respeito e da empatia entre os colegas.



“É fundamental que os jovens entendam que o bullying e o cyberbullying são problemas sérios que podem afetar a vida de muitas pessoas”, disse a delegada Laíza Rigatto. “Precisamos criar um ambiente escolar seguro e respeitoso, onde todos possam se sentir à vontade para aprender e se desenvolver”.

Durante a palestra, a delegada abordou temas como a definição de bullying e cyberbullying, as consequências para as vítimas e os agressores, e as medidas que podem ser tomadas para prevenir esses comportamentos.



Os alunos participaram ativamente da palestra, fazendo perguntas e compartilhando experiências pessoais.



