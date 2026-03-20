Adamantina sediará no final deste mês encontro presencial da rede de bibliotecas comunitária do fórum do interior profundo

No dia 28 de março, a partir das 14h, a Casa SP Afro Brasil de Adamantina vai sediar o primeiro encontro presencial da Rede de Bibliotecas Comunitárias, Pontos de Leitura e Iniciativas Literárias do Interior Profundo. No dia 28 de março, a partir das 14h, a Casa SP Afro Brasil de Adamantina vai sediar o primeiro encontro presencial da Rede de Bibliotecas Comunitárias, Pontos de Leitura e Iniciativas Literárias do Interior Profundo. A programação que é destinada aos representantes de bibliotecas comunitárias, pontos de leitura e iniciativas literárias que atuam no fortalecimento da cultura do livro no interior paulista terá roda de conversa, intercâmbio de experiências, visita ao espaço cultural e momento de convivência entre os participantes, além de um pocket show com a cantora Rafe Shiver. Também está prevista a presença de uma representante da Biblioteca Comunitária Parque Andreense (Ponto de Cultura Cia 3 Entradas, de Santo André), que compartilhará experiências sobre a construção de redes de bibliotecas comunitárias.

A proposta do encontro é mapear, articular e fortalecer os vínculos entre bibliotecas comunitárias, pontos de leitura e iniciativas literárias, promovendo um espaço de escuta, compartilhamento de desafios e construção coletiva de estratégias para ampliar o acesso ao livro e à leitura no interior paulista. A realização do evento conta com o apoio e a articulação da Biblioteca Comunitária do Ponto de Cultura Galpão Cultural de Assis, integrante do Fórum de Cultura do Interior Profundo, movimento independente de articulação cultural que atua nas regiões administrativas de Presidente Prudente, Assis e Marília.

O encontro dá continuidade ao primeiro momento de mobilização da rede, realizado de forma online em dezembro de 2025, e ocorre no contexto da celebração do Termo de Compromisso Cultural (TCC) firmado entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e o CIRCUS – Circuito de Interação de Redes Sociais, para o desenvolvimento do Pontão de Cultura Galpão Cultural. Afroteca Abdias do Nascimento – Casa SP Afro Brasil de Adamantina

A realização do encontro também está diretamente relacionada com datas do calendário cultural sobre livros e à memória negra. No dia 12 de março é celebrado o Dia do Bibliotecário, enquanto 14 de março marca o aniversário de nascimento de Abdias do Nascimento, intelectual, escritor, artista e um dos mais importantes ativistas do movimento negro brasileiro.

Em homenagem a essas datas, a biblioteca comunitária instalada na Casa SP Afro Brasil de Adamantina passa a se chamar Afroteca Abdias do Nascimento. O espaço reúne mais de 70 exemplares de livros, com acervo voltado à cultura afro-brasileira, literatura, história e temas relacionados à diversidade cultural. A Afroteca está devidamente cadastrada no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SISEB), rede coordenada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo que tem como objetivo articular, apoiar e fortalecer bibliotecas públicas e comunitárias em todo o estado, promovendo formação, intercâmbio de experiências e ampliação do acesso à leitura. Mesmo com a realização do encontro, o espaço permanece aberto para atendimento ao público.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

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