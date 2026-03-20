Copa FAI de Futsal 2026 tem noite decisiva e já define eliminados em Adamantina

A 18ª Copa FAI de Futsal segue com alto nível técnico e muitos gols na segunda fase da competição. Até o momento, já foram registrados 57 gols em 9 partidas, com média de 6,3 gols por jogo, evidenciando o caráter ofensivo das equipes.

Na artilharia, o destaque é Luiz Guilherme Pires de Souza, da equipe S.E. 4 Amigos, que soma 12 gols na competição.

Até agora, apenas o Panela Caipira Morro garantiu vaga nas semifinais, que acontecem na próxima segunda-feira (23). As outras três vagas serão definidas na rodada desta sexta-feira (20).

Na noite de quarta-feira (18), no Ginásio Paulo Camargo, em Adamantina, os jogos foram marcados por intensidade e resultados decisivos. O principal destaque foi a goleada do Parque Iguaçu sobre o S.E. 4 Amigos por 12 a 0. Já Fhenix e Os Primos FC protagonizaram um duelo equilibrado, terminando empatados em 4 a 4.

O Panela Caipira Morro confirmou sua classificação ao vencer o Hookah por 2 a 0, tornando-se o primeiro semifinalista da competição.

Resultados da 2ª rodada (16/03)

O Hookah venceu o S.E. 4 Amigos por 5 a 3, resultado que confirmou a eliminação da equipe adversária.

O Inove / Zé Gordo derrotou o Rangers Rovers por 3 a 1, encerrando a participação do time na competição.

Parque Iguaçu e Panela Caipira Morro empataram em 3 a 3, mantendo ambas as equipes na disputa.

Situação da competição

Até o momento, duas equipes já estão eliminadas: S.E. 4 Amigos e Rangers Rovers. As demais seguem na disputa pelas vagas restantes nas semifinais, tornando cada partida decisiva nesta fase.

A expectativa agora se volta para a próxima rodada, que definirá os últimos classificados, prometendo jogos disputados e fortes emoções até a definição dos semifinalistas.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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