Moto Rock em Adamantina terá dois dias de programação, acampamento e reforça potencial turístico e cultural do município

Adamantina já se prepara para mais uma edição do Moto Rock, evento que integra as comemorações de aniversário do município e que, em 2026, chega com novidades para o público.

A 3ª edição do encontro será realizada nos dias 27 e 28 de junho, no Parque dos Pioneiros, com uma programação ampliada e estrutura reforçada para receber motociclistas e visitantes de toda a região.

O evento é realizado pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com apoio de grupos de motociclistas.

Entre os destaques deste ano estão a realização em dois dias de evento e a implantação de um acampamento exclusivo para motociclistas, definidos em reunião entre secretários municipais com o objetivo de proporcionar mais conforto, integração e permanência dos participantes durante toda a programação.

O Moto Rock de Adamantina contará ainda com:

. Café da manhã reforçado para motociclistas

. Shows de rock ao longo da programação

. Praça de alimentação

. Estandes de roupas, acessórios e comercialização de motos

A expectativa é reunir mais de 60 motoclubes de diversos estados, como São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, consolidando o evento como um dos principais encontros do segmento na região.

Além de promover lazer e entretenimento, o Moto Rock se destaca pela sua importância cultural e turística, ao valorizar o segmento do motociclismo e a cultura do rock, ao mesmo tempo em que projeta o nome de Adamantina no cenário regional e interestadual.

O evento também gera impacto direto na economia local, com a movimentação de setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços, fortalecendo o turismo e incentivando a circulação de visitantes no município.

Com isso, o Moto Rock se consolida como uma importante ferramenta de promoção cultural, fomento ao turismo e desenvolvimento econômico, reafirmando o papel de Adamantina como um polo de eventos e de integração regional.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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