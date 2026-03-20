Museu de Adamantina tem projeto aprovado pela Lei Rouanet para preservar a história do futebol local

O Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” conquistou uma importante aprovação cultural: um projeto voltado à preservação da memória do futebol adamantinense foi aprovado pelas regras da Lei Rouanet. A iniciativa, no entanto, ainda depende da captação de recursos para sua execução.

A novidade foi anunciada durante o segundo encontro do grupo “Amigos do Museu” realizado neste ano, na sede do espaço cultural, localizada na Alameda Ihity Endo, na Vila Endo. As reuniões têm como objetivo principal a definição da missão e visão da instituição, etapa essencial para a elaboração do Plano Museológico, que orientará as ações e diretrizes do museu nos próximos anos.

De acordo com a chefe de Museu e Projetos Culturais, Gislaine Targa, o projeto aprovado prevê a revitalização do espaço, com a criação de um ambiente especialmente dedicado à história do futebol adamantinense. A proposta inclui a organização de acervo temático, ambientação expositiva e valorização de atletas e equipes que marcaram época no município.

Outro destaque é a revisão e o relançamento do livro Geração Dourada do Futebol Adamantinense, de autoria do ex-jogador Orlando Rodrigues Daniel (Kakinha), que registra momentos importantes da trajetória esportiva local.

Empresários do município que optam pelo regime de lucro real podem destinar recursos ao projeto por meio dos incentivos fiscais previstos na legislação. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A reunião contou ainda com a presença da secretária da pasta, Ana Queila Zanardo, que destacou a relevância da iniciativa e reafirmou o apoio da administração municipal às ações de valorização cultural.

Segundo Gislaine Targa, a aprovação representa um marco para o museu e para a comunidade, ao possibilitar o resgate e a valorização de uma parte significativa da história local. A expectativa é que o projeto fortaleça o vínculo entre o museu e a população, tornando o espaço ainda mais dinâmico e participativo.

Com a iniciativa, o município reafirma seu compromisso com a preservação da memória esportiva e cultural, garantindo que futuras gerações tenham acesso à história e aos personagens que contribuíram para a construção da identidade de Adamantina.

O museu está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Visitas em grupo podem ser agendadas previamente.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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