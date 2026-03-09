Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina disponibiliza capacitação em projetos culturais

A iniciativa, que foi dividida em dois encontros, é destinada a artistas, produtores culturais, coletivos culturais, representantes de entidades culturais, gestores culturais e demais interessados em desenvolver projetos na área da cultura.
Os encontros objetivam orientar quem atua nessa área a como elaborar projetos culturais de forma correta e competitiva, especialmente para participação em editais públicos de fomento à cultura.
Durante o curso, os participantes aprenderão a estruturar todas as etapas de um projeto — desde a ideia inicial até a elaboração de objetivos, justificativa, cronograma, orçamento e prestação de contas. Para isso, é indicado que todos levem material para anotação.
A capacitação será ministrada por Gislaine Targa que é administradora e consultora nas áreas de negócios e recursos humanos, com mais de 25 anos de experiência em gestão de pessoas, projetos empresariais e desenvolvimento institucional, atuando em organizações públicas e privadas e, ainda, atua como chefe do museu e arquivo histórico “Setsu Onishi”.
Conforme ela explica, disponibilizar essa capacitação é fundamental para fortalecer o setor cultural do município, pois muitas vezes bons projetos deixam de ser apresentados por falta de conhecimento técnico na elaboração.
“Ao capacitar os agentes culturais, o município amplia as oportunidades de acesso aos recursos públicos destinados à cultura, fortalece a produção cultural local e estimula o desenvolvimento artístico e criativo da comunidade”, comenta.
Sobre a PNAB 2026
Adamantina recebeu na última sexta-feira (6), o repasse de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Agora, o município realiza todos os trâmites para a abertura do edital.
O curso que acontece nesta semana é uma maneira de preparar os artistas para a participação neste e em outros editais que serão abertos.