Secretaria de Agricultura da Prefeitura alerta sobre presença de animais soltos nas ruas de Adamantina

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina – SAAMA faz um alerta à população sobre a presença de cavalos e porcos soltos em vias públicas do município. A situação representa risco tanto para motoristas e pedestres quanto para os próprios animais.

De acordo com representantes da secretaria, a circulação de animais, principalmente, de grande porte nas ruas pode provocar acidentes de trânsito, além de colocar em perigo a integridade das pessoas e dos próprios animais. Por isso, os responsáveis devem manter os animais em locais adequados e devidamente cercados, evitando que escapem para áreas urbanas.

A administração municipal reforça que os proprietários têm responsabilidade sobre a guarda e o controle dos animais. Em casos de animais soltos nas vias públicas, podem ser adotadas medidas previstas na legislação municipal, como o recolhimento dos animais pelo poder público.

O proprietário do animal deverá registrar um Boletim de Ocorrência e apresentar-se na SAAMA (Conjunto Poliesportivo) dentro do prazo de até três dias para retirar o animal, mediante o pagamento da taxa de apreensão prevista no Decreto de Preço Público. Caso a retirada não ocorra dentro do período estabelecido, a Prefeitura passará a ser a responsável legal pelo animal.

A orientação é que a população redobre a atenção ao trafegar, especialmente em regiões onde há maior incidência desse tipo de ocorrência.

Caso algum morador identifique cavalos soltos em vias públicas, a recomendação é informar a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (3522-1776) ou os órgãos competentes do município (193) para que as providências necessárias sejam tomadas.

—

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.