Biblioteca sediará reunião presencial para mulheres empreendedoras de Adamantina e região

Empreendedoras de Adamantina e municípios da região estão convidadas a participar de uma reunião presencial voltada à organização das atividades da Feira da Mulher Empreendedora e ao fortalecimento da participação feminina no empreendedorismo local. O encontro será realizado sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, será no dia 19 de março de 2026 (quinta-feira), às 19h, no Anfiteatro Fernando Paloni da Biblioteca Municipal de Adamantina.

A reunião é destinada às mulheres empreendedoras já cadastradas e também àquelas interessadas em ingressar no grupo e participar das iniciativas e feiras organizadas ao longo do ano.

Durante o encontro, serão apresentados temas importantes para a organização das atividades do grupo, incluindo o recadastramento das expositoras, cadastramento de novas participantes, apresentação do calendário anual de eventos, além da divulgação do regulamento da Feira da Mulher Empreendedora e informações sobre a confecção de camisetas do grupo.

De acordo com a organização, o recadastramento é essencial para que as empreendedoras continuem participando do grupo de trabalho e das feiras realizadas ao longo do ano.

As participantes que não puderem comparecer presencialmente deverão enviar um representante. Nesse caso, o representante não poderá ser outra empreendedora já integrante do grupo e deverá levar os dados pessoais e profissionais da empreendedora representada, necessários para o processo de recadastramento.

A iniciativa busca fortalecer a rede de mulheres empreendedoras da região, incentivar novos negócios e ampliar as oportunidades de geração de renda e visibilidade para o trabalho feminino.

Serviço

Reunião com Mulheres Empreendedoras de Adamantina e Região

Data: 19 de março de 2026

Horário: 19h

Local: Anfiteatro Fernando Paloni da Biblioteca Municipal de Adamantina

Participação: empreendedoras cadastradas e novas interessadas

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.