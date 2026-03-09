Três pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão na BR-262

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em uma batida frontal entre um carro e um caminhão, por volta das 21h deste sábado (7), no km 728 da BR-262, próximo ao Distrito de Albuquerque, em Corumbá (MS).
As vítimas estavam em um carro de passeio. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 45 anos e uma mulher de 21 morreram no local. Eles estavam no banco da frente do veículo. O motorista trabalhava como motorista de aplicativo.
Os dois foram encontrados presos às ferragens. Para retirar os corpos, os bombeiros precisaram fazer o trabalho de desencarceramento.