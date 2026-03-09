Close Menu
Ciclista morre atropelado por caminhonete

Um ciclista morreu após ser atropelado por uma caminhonete na Rodovia Doutor Willian Amin, em Ituverava (SP), no início da manhã deste domingo (8). A vítima não havia sido identificada até a última atualização desta reportagem.

O acidente ocorreu por volta das 6h, na altura do Km 15, próximo ao distrito de São Benedito da Cachoeirinha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), da perícia e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também estiveram na rodovia para atender à ocorrência.

As causas do atropelamento ainda vão ser investigadas.
 

