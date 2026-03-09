Ciclista morre atropelado por caminhonete

Um ciclista morreu após ser atropelado por uma caminhonete na Rodovia Doutor Willian Amin, em Ituverava (SP), no início da manhã deste domingo (8). A vítima não havia sido identificada até a última atualização desta reportagem.
O acidente ocorreu por volta das 6h, na altura do Km 15, próximo ao distrito de São Benedito da Cachoeirinha.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu ainda no local.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), da perícia e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também estiveram na rodovia para atender à ocorrência.
As causas do atropelamento ainda vão ser investigadas.
Por EPTV e g1 Ribeirão Preto e Franca – Foto: Fábio Reis