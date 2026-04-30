Prefeitura de Adamantina inicia Campanha Maio Laranja com ações de conscientização nas escolas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à Campanha Maio Laranja 2026, com uma série de ações voltadas à conscientização e prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Como primeira etapa, estão sendo realizadas visitas às escolas municipais, estaduais e particulares do município, com o objetivo de apresentar a campanha, orientar sobre o tema e alinhar a parceria com as unidades escolares para o desenvolvimento das atividades propostas.

Durante as visitas, conduzidas pelo diretor do CRAS, diretora do CREAS e representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), já foram contempladas as escolas Hellen Keller, Eurico, Grion, Navarro, Fleurides e Teruyo. A programação segue com visita à Escola Cristã.

A campanha prevê o desenvolvimento do projeto “Arte, Conscientização e Proteção pela Infância”, que envolverá alunos dos 4º e 9º anos. Os estudantes irão produzir trabalhos artísticos com base no conteúdo abordado em sala de aula, refletindo sobre a importância da proteção, do respeito e dos canais de denúncia.

Cronograma – Maio Laranja 2026

Etapa 1: Produção e Conscientização

Período: 04 a 13 de maio

Local: Unidades escolares

Nesta fase, os alunos irão confeccionar materiais ilustrativos sobre as formas de violência contra crianças e adolescentes, com foco na prevenção e orientação.

Etapa 2: Seleção e Entrega dos Projetos

Data: 15 de maio

Horário: das 8h às 15h

Local: CREAS

Cada escola deverá selecionar e encaminhar os três melhores trabalhos para avaliação.

Etapa 3: Cerimônia de Premiação

Data: 18 de maio

(Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes)

Local: Unidades escolares

Serão premiados os autores dos melhores projetos de cada instituição participante.

Participam da iniciativa escolas das redes municipal, estadual e particular, envolvendo a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS, CMDCA e Conselho Tutelar.

A campanha Maio Laranja reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina com a proteção integral da infância e adolescência, promovendo ações educativas, preventivas e de mobilização social para o enfrentamento da violência e a garantia de direitos.

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