Prefeitura de Adamantina alerta para acúmulo de água devido as chuvas previstas para a semana

Conforme o site da Climatempo, a previsão é de que o município tenha chuva durante toda a semana. Diante da situação, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, faz um alerta para que a população redobre a atenção diante da água parada.

Conforme os dados da pasta, até o momento foram confirmados três casos de dengue; 19 estão aguardando coleta; 100 deram resultado negativo e 19 já foram excluídos.

A equipe do departamento de Controle de Vetores assim como os agentes comunitários de saúde seguem fazendo as visitas nas casas para orientar a população sobre os cuidados necessários.

Confira o checklist de prevenção

Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.

Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.

Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.

Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.

Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.

Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.

Fique Atento aos Sintomas

Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.



Sintomas comuns da dengue

– Febre alta e repentina (acima de 38°C).

– Dor forte no corpo e nas articulações.

– Dor atrás dos olhos.

– Manchas vermelhas pelo corpo.

– Mal-estar e falta de apetite.