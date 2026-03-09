Prefeitura de Adamantina alerta para acúmulo de água devido as chuvas previstas para a semana

Conforme os dados da pasta, até o momento foram confirmados três casos de dengue; 19 estão aguardando coleta; 100 deram resultado negativo e 19 já foram excluídos.
A equipe do departamento de Controle de Vetores assim como os agentes comunitários de saúde seguem fazendo as visitas nas casas para orientar a população sobre os cuidados necessários.
Confira o checklist de prevenção
Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.
Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.
Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.
Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.
Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.
Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.
Fique Atento aos Sintomas
Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.
Sintomas comuns da dengue
– Febre alta e repentina (acima de 38°C).
– Dor forte no corpo e nas articulações.
– Dor atrás dos olhos.
– Manchas vermelhas pelo corpo.
– Mal-estar e falta de apetite.