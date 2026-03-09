Aula inaugural marca início do ano de instrução do Tiro de Guerra de Adamantina

A aula inaugural aos 50 novos atiradores e a cerimônia de dispensa de incorporação dos 63 cidadãos do Município de Adamantina marcou oficialmente o início do período de instrução dos novos atiradores. O evento reuniu o 1º Sargento Gilberto das Neves, Chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02-080 Adamantina, o Prefeito Municipal de Adamantina e Diretor do Tiro de Guerra – José Carlos Martins Tiveron, o Secretário da Junta de Serviço Militar 001 Adamantina – Valter Paulo Barros que acompanharam a apresentação dos jovens que passam a integrar a turma de atiradores deste ano e o compromisso à Bandeira Nacional dos cidadãos dispensados da prestação do serviço militar inicial.

Durante a solenidade, os 50 novos atiradores receberam as primeiras orientações sobre a rotina de treinamento e os princípios que norteiam a formação no Tiro de Guerra, como disciplina, patriotismo, responsabilidade, respeito e espírito de equipe. O instrutor destacou a importância do comprometimento dos atiradores ao longo de todo o período de instrução.

O prefeito de Adamantina que também foi atirador do Tiro de Guerra de Adamantina na turma de 1982, ressaltou o papel do Tiro de Guerra na formação cidadã dos jovens, contribuindo para o desenvolvimento de valores cívicos e sociais. A parceria entre a instituição, o poder público e a comunidade, foi lembrada como fundamental para a continuidade das atividades e para o fortalecimento do trabalho realizado no município.

Para os novos atiradores, a aula inaugural representa o início de uma etapa importante de aprendizado e crescimento pessoal. Ao longo do ano, eles participarão de atividades que visam não apenas a preparação militar básica, mas também o desenvolvimento do senso de cidadania e compromisso com a sociedade.

A cerimônia foi encerrada com agradecimentos aos presentes, reforçando o desejo de um ano de instrução produtivo e de conquistas para todos os participantes. No próximo sábado, dia 14 de março de 2026, às 07h será oficialmente a matrícula dos novos atiradores para o ano de instrução e contará com uma formatura já trajando o uniforme do Exército Brasileiro, que é padronizado e segue o Regulamento de Uniformes do Exército (RUE).

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

