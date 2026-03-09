Prefeitura de Adamantina investe na área esportiva com aquisição de novos materiais

A Prefeitura de Adamantina segue investindo no fortalecimento das atividades esportivas no município. Por meio de saldo remanescente da Emenda Parlamentar (no. 202231340005 – Repasse por meio de Transferência Especial Programa no. 09032022), foram adquiridos diversos materiais que irão atender às ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação.

Entre os itens comprados estão 80 bolas de diferentes modalidades, incluindo basquete, futebol de campo, futsal, handebol e bolas de borracha. Também foram adquiridos um bolsão de bolinhas de tênis de mesa, 20 bolinhas de beach tennis, seis raquetes de tênis de mesa, 10 cones grandes, 10 cones pequenos e 48 coletes de treinamento em quatro cores diferentes. Além disso, a Secretaria recebeu novos agasalhos que serão utilizados durante jogos e competições.

Os materiais serão utilizados nas escolinhas esportivas municipais de basquete, handebol, futsal e futebol, contribuindo para a melhoria das condições de treinamento e para o desenvolvimento das atividades oferecidas a crianças e jovens do município.

O investimento total foi de R$ 29.990,00, destinado à ampliação e qualificação das ações esportivas.

Melhoria na infraestrutura

Além da aquisição dos materiais, a Prefeitura também realizou a compra, com recursos próprios, de um novo bebedouro para o ginásio municipal Ginásio Municipal Paulo Camargo, que estava sem um há 3 anos, garantindo mais conforto e melhor atendimento aos atletas e frequentadores do espaço esportivo.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em incentivar a prática esportiva e promover qualidade de vida à população.

