FAI abre inscrições para processo seletivo de estagiários com bolsas de estudo

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Estagiários, destinado a alunos matriculados em diversos cursos da instituição. O certame, regido pelo Edital nº 008/2026, oferece oportunidades de estágio remunerado por meio de bolsas integrais ou parciais, conforme a área de atuação e a necessidade dos departamentos da autarquia municipal.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, pelo portal oficial da instituição (www.fai.com.br/concursos), até o dia 19 de março de 2026. Podem participar estudantes regularmente matriculados entre o 3º e o penúltimo termo dos cursos de Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas (Licenciatura), Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.

A seleção dos candidatos será efetuada mediante análise do Histórico Escolar, utilizando o Índice de Rendimento Acadêmico (I.R.A.) como critério classificatório em ordem decrescente. O resultado preliminar da classificação está previsto para ser divulgado no dia 27 de março, com a homologação final agendada para o dia 01 de abril de 2026. Os selecionados cumprirão jornada de até 06 horas diárias, não podendo ultrapassar 30 horas semanais, com contrato de estágio de até dois anos. Mais informações podem ser obtidas no edital.

Por Jéssica Nakadaira