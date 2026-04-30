Árvore cai no centro de Adamantina após ventos durante a madrugada

Uma árvore caiu na região central de Adamantina na madrugada desta quinta-feira (30), após rajadas de vento. O caso foi registrado na Rua Fioravante Spósito, próximo ao Núcleo de Psicologia da FAI Adamantina.
Com a queda, a árvore ficou atravessada na via e precisou ser cortada em partes para que a rua fosse liberada.
Segundo informações meteorológicas, os ventos já eram previstos para a semana, que tem sido marcada por mudanças no tempo. Além disso, houve uma rápida chuva durante a madrugada no município.
Dados da estação automática do CIIAGRO, instalada na Apta Regional, apontam um volume de 17 milímetros de chuva entre 1h e 5h da manhã.
De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, o sistema de baixa pressão que provocou as instabilidades começa a se afastar do Estado, o que deve reduzir a intensidade das chuvas.
A previsão indica que, a partir de agora, as pancadas devem ocorrer de forma mais isolada, principalmente na faixa leste paulista. Já nas demais regiões, o sol volta a aparecer entre nuvens, com elevação das temperaturas e queda na umidade do ar, que pode ficar abaixo dos 30% em algumas áreas do interior. (Por: Redação – Foto: Reprodução / Siga Mais)