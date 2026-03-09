Judiciário promove a partir desta segunda-feira mais uma Semana da Justiça pela Paz em Casa

Entre segunda-feira e sexta-feira (9 a 13 de março) a o Poder Judiciário promove mais uma edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, uma mobilização nacional para acelerar processos e fortalecer a proteção às mulheres.

Na Comarca de Adamantina, coordenada pela juíza Dra. Ruth Duarte menegatti, idealizadora do projeto Soul feminina, a iniciativa conta com a parceria da Diretoria Regional de Ensino. E essa que faz toda a diferença na educação e formação preventiva nas questões relacionais promovendo a paz.

Essa união resultará no desenvolvimento do curso de formação denominado “Emoções que curam”, voltado aos professores das 33 escolas dos 22 municípios que compõem a DRE de Adamantina. Durará todo o ano letivo com o objetivo de formar os educadores que trabalharão com os alunos dentro da sala de aula conteúdos relacionados ao tema.

Além dessa parceria, ao longo da semana, são intensificados os atendimentos, as audiências e as medidas protetivas, para garantir respostas mais rápidas e acolhimento para as mulheres que precisam.

“Como juíza de Direito, acompanho diariamente o quanto a violência doméstica destrói sonhos e vidas, por isso a Semana pela Paz em Casa é realizada. A Justiça atua com firmeza, mas sabemos que prevenir é essencial. E se você está vivendo uma situação de violência, procure a rede de proteção da sua cidade. Você não está sozinha”, enfatiza Dra. Ruth.

Por Folha Regional Adamantina

