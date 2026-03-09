Duas mulheres morrem em acidente na SP-294, em Herculândia; uma das vítimas, de Adamantina

Duas mulheres morreram após um grave acidente registrado na noite deste domingo (8) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho do município de Herculândia, na região de Tupã. De acordo com o Centro de Controle Modal (CCM) da Artesp, o acidente foi na altura do km 514, por volta das 19h, e marca de forma trágica o Dia Internacional da Mulher na região.

Segundo divulgou o Portal Mais Tupã, o condutor do SUV Chevrolet Tracker se deslocava pela rodovia no sentido Herculândia/Tupã, quando um automóvel VW Gol que se deslocava em sentido contrário teria invadido a contramão, ocorrendo a colisão frontal.

Equipes de resgate foram acionadas para o atendimento às vítimas. No SUV Chevrolet Tracker estariam quatro ocupantes. Após darem entrada na Santa Casa de Tupã, duas ocupantes do Tracker não resistiram aos ferimentos e morreram. As vítimas são duas mulheres — uma moradora de Adamantina e outra de Tupi Paulista. A confirmação oficial das identidades ainda depende de procedimentos formais. Segundo o CCM da Artesp, a ocorrência registrou ainda uma vítima em estado grave, e duas socorridas em condição moderada.

No Gol, estaria apenas o motorista. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária. Conforme informado pelo Mais Tupã, o condutor do Gol teria se recursado a realizar o teste do bafômetro. Já o motorista do Tracker foi submetido ao exame, que não apontou consumo de álcool.

Peritos da Polícia Científica foram acionados para o trabalho pericial acerca do local do acidente e dos veículos envolvidos. Os laudos irão auxiliar a investigação. O caso foi apresentado no plantão da Central de Polícia Judiciária de Tupã.

Após o acidente, de acordo com o CCM da Artesp, o trânsito seguiu em esquema de pare/siga, já que os veículos ficaram imobilizados sob a faixa de rolamento. As faixas e o acostamento foram totalmente liberados pouco antes das 22h.

Siga Mais – Com informações do Mais Tupã!

(Conteúdo sujeito a atualizações/complementações).