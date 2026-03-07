Três homens são presos por tráfico de drogas em Adamantina

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (6), em Adamantina, após ação da Polícia Militar.

De acordo com a PM, equipes receberam informações de que três indivíduos estariam retornando de Osvaldo Cruz em um veículo Ford Fiesta prata, com o objetivo de trazer entorpecentes para comercialização na cidade. Diante da denúncia, os policiais passaram a monitorar as vias de acesso do município.

O carro foi localizado nas proximidades do bairro Bela Vista e abordado após breve acompanhamento. Durante revista no veículo, com apoio da equipe do Canil, o cão farejador indicou a presença de drogas no painel do lado do passageiro, onde foram encontrados dois tabletes de maconha.



Na sequência, os policiais realizaram diligências em duas residências ligadas aos suspeitos. Em um dos imóveis, na Rua das Palmas, foi localizada ainda uma porção de cocaína no quarto de um dos envolvidos, que assumiu ser o proprietário da droga.

Ao todo, foram apreendidos 446 gramas de maconha, 7 gramas de cocaína, R$ 80 em dinheiro e o veículo utilizado pelos suspeitos.

Os três homens, de 18, 21 e 37 anos, foram encaminhados ao Plantão Policial de Adamantina, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada pelo delegado. Eles permaneceram à disposição da Justiça. (Por: Redação)



