Homenagem ao Dia da Mulher na Polícia Civil de Adamantina

Na tarde desta sexta (06), em atenção ao Dia Internacional da Mulher (08 de março), ocorreu um evento especial dedicado às mulheres e policiais civis da circunscrição da Delegacia Seccional de Adamantina.
O encontro, realizado nas dependências da Delegacia Seccional, reuniu policiais civis para uma confraternização e descontração, onde foram também tratados temas relacionados à valorização das mulheres que lutam nas fileiras da segurança pública.
Na proteção das mulheres, a Polícia Civil com seu quadro de policiais mantém árduo trabalho na repressão e investigação de delitos onde aquelas são vítimas, sendo que qualquer cidadão pode ajudar nesta luta procurando uma unidade da Polícia Civil mais próxima, Delegacias especializadas (DDMs) ou efetuando denúncia anônima por meio do telefone 197.