Vôlei Adamantina é campeão da 1ª Supercopa de Oscar Bressane sem perder nenhum set

O Vôlei Adamantina chegou a um título de forma incontestável: campeão da 1ª Supercopa de Vôlei de Oscar Bressane ao vencer todos os jogos e não perder nenhum set disputado. Na cerimônia de abertura teve a apresentação dos times e solenidades com a presença de autoridades e organizadores.

A competição durou dois dias – sábado e domingo – e contou com a participação de 13 municípios dos estados de São Paulo e Paraná – D7 Araçatuba, Maracaí, Júlio Mesquita, Paraguaçu Paulista, Cafelândia, Oscar Bressane, Ocauçu, Pirapozinho, Palmital, Garça, Marília e Cambará PR.

A equipe adamantinense atingiu 100% de aproveitamento após obter os seguintes resultados: 2 sets a 0 em Pirapozinho e também 2 a 0 em Cambará/PR na fase classificatória; depois, 2 a 0 em Julio Mesquita nas quartas de final; aplicou outro 2 sets a 0 em Cafelândia na semifinal; e derrotou Paraguaçu Paulista na final por 3 a 0.

“Foram cinco partidas invictas, além de não perdermos nenhum set. Isso mostra a qualidade do nosso time e que estamos no caminho certo. Os treinamentos continuam e seguiremos firme e fortes em busca de outros títulos, como os preparativos para os jogos do estado, segue”, destaca o professor Herbert Arini.

O Vôlei Adamantina foi representado na 1ª Supercopa de Oscar Bressane pelos atletas Pedrinho e Leonardo Davolle (líberos (Daniel Martins, Gabriel Soares, João Pedro (ponteiros), Bruno e Galo (opostos), Ramon Marins (levantador), Eduardo, Nicolas e Vitao (meios), além do treinador Herbert.

“Nosso projeto desenvolvendo um trabalho diferenciado na formação de novos talentos. E resultados como este são prova disto”, completaram.

