Polícia Civil realiza palestra em escola de Adamantina

A Polícia Civil, representada pela Delegada Titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina, Dra. Patrícia Tranche Vasques, ministrou na manhã de hoje (05), uma palestra na Escola Cristã de Ensino de Adamantina com o tema “O silêncio protege o agressor. A denúncia protege a vítima”.

Participaram também do evento as Policiais Civis da DDM, Jaqueline Rosa Budóia, Escrivã de Polícia , e Natália Demarque Lima, Investigadora de Polícia.

O encontro representou um passo significativo na conscientização de estudantes do 3° ano do ensino médico, com idade entre 16 e 17 anos, sobre os impactos das práticas de intimidação, discriminação e humilhação e perseguição, que podem causar danos psicológicos graves e configurar atos infracionais equiparados aos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código Penal.

Durante a explanação, foram apresentados casos reais, preservadas as identidades mediante utilização de dados fictícios demonstrando como episódios aparentemente banais podem evoluir para situações graves e irreversíveis.



A palestra destacou que bullying é violência, e não é brincadeira, pois quando a conduta ultrapassa os limites do respeito e causa sofrimento, deixa de ser diversão e passa a ser agressão.

Também foi enfatizado que não há bullying sem plateia, ressaltando o papel dos espectadores e a importância da responsabilidade coletiva para romper ciclos de agressão.

Os alunos tiveram acesso a vídeos de autoajuda, utilizados como ferramenta de reflexão sobre empatia, solidariedade, fortalecimento emocional e prevenção de conflitos no ambiente escolar.

Para a Polícia Civil, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a promoção da saúde emocional dos jovens e com a construção de um ambiente escolar mais protegido, humano e inclusivo. (Por: Polícia Civil)



