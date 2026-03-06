Ação especial nas Unidades Básicas de Saúde de Adamantina marcará o “Março Lilás”

O Março Lilás é o mês de prevenção ao câncer de colo de útero e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar no dia 24 de março em todas as Unidades de Saúde da cidade, uma Ação Especial de Cuidado para as mulheres. O atendimento terá horário estendido até às 20h e durante a ação as mulheres vão contar com coleta de exame preventivo (Papanicolau), atualização da carteira de vacinação e testes rápidos. A extensão do horário de atendimento foi adotada porque durante a rotina corrida, como trabalho, família, casa, muitas vezes a mulher acaba deixando a saúde para depois. É preciso lembrar que cuidar de si mesma é um ato de amor, mulheres previnam-se, procurem a UBS mais próxima e participem.

São 8 UBS, totalizando 11 equipes a disposição da comunidade, UBS NOVE DE JULHO, UBS MÁRIO COVAS, UBS VILA JARDIM, UBS CECAP, UBS VILA CICMA, UBS JARDIM BRASIL, UBS DORIGO, UBS JARDIM ADAMANTINA.

No ano de 2025 foram realizadas 1187 coletas de exames preventivos, sendo aproximadamente 25% (290) nos meses entre os meses de março e outubro.

Informações importantes

Dados do Ministério da Saúde mostram informações importantes é preciso atenção.

que é câncer do colo do útero?

É um tumor (multiplicação anormal das células) que se desenvolve na parte inferior do útero, chamada “colo”, que fica no fundo da vagina.

O que causa essa doença?

A principal causa é a infecção pelo HPV (Papilomavírus Humano), transmitido principalmente nas relações sexuais. Existem muitos tipos de HPV, porém apenas alguns são considerados de alto risco e podem causar câncer do colo do útero.

Na maioria das vezes, o organismo elimina o vírus naturalmente. No entanto, quando a infecção por tipos de alto risco persiste por vários anos, podem surgir lesões no colo do útero que, se não tratadas, podem evoluir para câncer.

Ou seja, o câncer não surge imediatamente. É um processo lento e justamente por isso o exame preventivo funciona tão bem: ele detecta a lesão antes de virar câncer.

O tabagismo aumenta o risco, pois favorece a persistência da infecção pelo HPV.

E o que as mulheres podem sentir?

Na fase inicial, geralmente não há sintomas. Em estágios mais avançados podem ocorrer sangramento fora do período menstrual, sangramento após relação sexual, corrimento vaginal persistente e dor pélvica

Ao apresentar qualquer sintoma, a mulher deve procurar a Unidade Básica de Saúde.

É possível prevenir o câncer do colo do útero?

Sim! Por meio da vacinação contra o HPV, antes do início da vida sexual e do exame preventivo (Papanicolau). O uso do preservativo (camisinha) contribui para reduzir a transmissão do HPV. Essa proteção não é total, pois o vírus passa no contato íntimo durante as relações sexuais, mesmo sem penetração e entre pessoas do mesmo sexo.

Quem deve tomar a vacina contra o HPV?

Meninas e meninos de 9 a 14 anos, pois a proteção nesses grupos é maior do que em adultos. A vacina protege contra os principais tipos de HPV causadores do câncer do colo do útero, mas não todos. Portanto, é necessário que a mulher, mesmo vacinada, faça o exame preventivo na faixa de idade recomendada e use camisinha durante as relações sexuais.

O que é o exame preventivo?

É um exame simples e rápido, que identifica possíveis lesões causadas pelo HPV. É colhido material do colo do útero e enviado para análise no laboratório.

Quem deve fazer o exame preventivo?

Mulheres entre 25 e 64 anos que já tiveram atividade sexual.

De quanto em quanto tempo o exame deve ser feito?

Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual.

Se ambos os resultados forem normais, o exame passa a ser realizado a cada três anos.

E fora dessa faixa etária?

Para mulheres com menos de 25 anos ou com mais de 64 anos, a realização do exame deve ocorrer conforme avaliação profissional individualizada, especialmente na presença de sinais, sintomas ou situações clínicas específicas.

Independentemente da idade, ao apresentar sintomas como sangramento fora do período menstrual, dor pélvica, corrimento persistente ou qualquer outro sintoma ginecológico, a mulher deve procurar a Unidade Básica de Saúde para avaliação.

A consulta periódica continua sendo importante para o cuidado integral da saúde da mulher.

Onde encontrar a vacina?

A vacina e o exame preventivo estão disponíveis na unidade básica de saúde próxima de sua casa. Tão importante quanto fazer o exame é buscar o resultado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



Diretor de Comunicação

Caio Vasques

Jornalista

Natacha Dominato

